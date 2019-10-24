На ледовые городки в Нижнем Тагиле потратят более 12 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила готова потратить 12,1 млн рублей на создание ледовых городков, которые в этом году будут посвящены космосу и произведению Николая Носова «Незнайка на Луне». Эту информацию сегодня на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству подтвердил замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин. В прошлом году на ледовый городок с пирамидами Хеопса, Биг Беном, Эйфелевой башней и мавзолеем в Геликарнасе было направлено 10,97 млн рублей.

Напомним, возле КДК «Современник» в этом году будет организована площадка для детей. Её посвятят героям произведения «Незнайка на Луне» Николая Носова — знаменитому произведению в 2020 году исполняется 55 лет. Центральной фигурой станет Незнайка рядом с ракетой. Возле Дома политпросвещения, как и в прошлый раз, установят большую горку, с которой можно будет кататься на «бубликах». На Театральной площади разместятся знаки зодиака, тарелка НЛО и космический корабль «Союз».