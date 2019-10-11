Новогодний городок в Нижнем Тагиле посвятят в этом году космосу и Носову

Темой новогодних городков в Нижнем Тагиле в этом году станет космос, рассказал АН «Между строк» замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров.

Возле КДК «Современник» будет организована площадка для детей. Её посвятят героям произведения «Незнайка на Луне» Николая Носова — знаменитому произведению в 2020 году исполняется 55 лет. Центральной фигурой станет сам Незнайка рядом с ракетой. Возле Дома политпросвещения, как и в прошлый раз, установят большую горку, с которой можно будет кататься на «бубликах».

На Театральной площади разместятся знаки зодиака, тарелка НЛО и даже космический корабль «Союз».

«Это будет не просто космический корабль, из него будут выходить горки, дети смогут там ходить и кататься. Сделаем очень интересный лабиринт, он будет состоять из Солнечной системы. В центре — Солнце, а вокруг него — разные планеты. Будет много разных фигур, даже кратеры. На поле кратеров сделают так называемые линзы, где детишки смогут тоже кататься», — рассказал Валерий Суров.

После доработки техзадания мэрия Нижнего Тагила объявит конкурс на определение подрядчика по строительству ледовых городков. Начальник управления культуры Светлана Юрчишина отметила, что в этом году посетителям новогодних городков будет не менее интересно, чем в прошлом.