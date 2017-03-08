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09 Мар 2017 15:26 | Метки: Новости, Общество, Экономика

Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат на 5 рублей

В Свердловской области прожиточный минимум на второй квартал 2017 года вырастет по сравнению с первым на 5 рублей, пишет Znak.com со ссылкой на проект постановления регионального правительства. После этого увеличения прожиточный минимум составит 9978 рублей в месяц на душу населения. При этом минимальная сумма, которая по нормативам необходима для содержания трудоспособного жителя, останется неизменной — 10653 рубля в месяц. 

Прожиточный минимум пенсионеров вырастет на 35 рублей — до 8255 рублей, для детей — на 3 рубля, до 10210 рублей в месяц. 

Прожиточный минимум рассчитывается на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Интерфакс»

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