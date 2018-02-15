«Проводить ЛЭП нецелесообразно». Оставшиеся без света жители Нижней Ослянки получили отказ от МинЖКХ и совет от тагильской мэрии самим решать проблему

Жители Нижней Ослянки продолжают бороться за электричество в своих домах. 13 февраля, во время визита в Нижний Тагил министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, люди вновь подняли вопрос о восстановлении электроснабжения в деревне. По последним подсчётам, затраты на эти работы могут составить более 24 млн рублей.

«Проведение работ по восстановлению электроснабжения деревни Нижняя Ослянка в государственную программу не включено, средства в областном бюджете на эти цели не предусмотрены: с учётом численности постоянно проживающего и зарегистрированного населения подключение данного населённого пункта к централизованной электросети экономически нецелесообразно. В этой связи муниципалитету предложено рассмотреть возможность альтернативного электроснабжения посёлка, а именно с использованием дизельных генераторов», — говорится в официальном ответе ведомства.

В конце ноября 2010 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал бездействие городской администрации незаконным и обязал организовать электроснабжение Нижней Ослянки до 1 апреля 2011 года. Света нет до сих пор.

«Нижняя Ослянка достаточно сложный объект, но это ни в коем случае не уменьшает обязанность администрации по проведению туда электричества, — уверен прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Владимир Мартынов. — В течение прошлого года мы вопрос этот неоднократно выносили на обсуждение. Мы принимали меры реагирования. Вносили представление и главе администрации города, и председателю Нижнетагильской гордумы, чтобы было выделено дополнительное финансирование или заложены деньги в бюджете города на 2018 год. К сожалению, этого не было сделано. Последний раз заслушивали администрацию 15 января 2018 года. Нас заверили, что работа продолжается. Длительное время занял процесс согласований с Министерством лесного хозяйства Свердловской области — чья земля, чей лес, где рубить. Надеюсь, что администрация всё-таки услышит и нас, и жителей и выделит средства на электрификацию данного населённого пункта».

На запрос АН «Между строк» в управлении городского хозяйства мэрии Нижнего Тагила ответили, что, согласно ФЗ «Об электроэнергетике», с 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств.

«С учётом произошедших изменений в законодательстве рекомендуем собственникам земельных участков (строений, сооружений) деревни Нижняя Ослянка обратиться каждому в индивидуальном порядке в территориальную электросетевую организацию (АО “МРСК Урала” филиал “Свердловэнерго”) с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств», — поясняют в мэрии.

Владельцы домов в Нижней Ослянке заявляют, что неоднократно обращались к ресурсоснабжающей организации, но каждый раз получали отказ.

Напомним, блэкаут в деревне произошёл в 2007 году после ЧП: рыбак во время половодья зацепился за висящие слишком низко провода и погиб от удара током. В настоящее время из 45 домов на берегах реки Чусовой пустуют только два. По словам местных жителей, летом в деревне проживает около ста человек, в основном приезжие из Нижнего Тагила.