Противникам поправок в Конституцию предложили голосовать в масках с надписью «НЕТ»

Организаторы кампании «НЕТ!», направленной против конституционной реформы Владимира Путина, предложили своим единомышленникам ещё один способ выразить свой протест — прийти на участок для голосования в защитной маске, на которой любым способом будет нанесено хорошо заметное слово «НЕТ», со ссылкой на заявление оргкомитета движения пишет Znak.com.

По мнению активистов, протест в масках с надписью «НЕТ» может стать по-настоящему масштабным, поскольку большинство россиян уже использует медицинские маски и выразить своё мнение таким образом им будет гораздо проще, чем даже выйти на одиночный пикет. Кроме того, власти не смогут подавить такой протест, ведь маски снижают риск распространения коронавируса.

«Попросту немыслимо лишать людей средств защиты во время такого массового мероприятия, как общенародное голосование», — подчёркивается в заявлении.

Участие во флешмобе можно дополнить фотографией с избирательного участка, выложенной в соцсети с одним из хештегов кампании, добавляют организаторы.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. Этот день объявили выходным, хотя досрочно можно будет проголосовать с 25 июня. Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.

Ранее организаторы кампании «НЕТ!» указывали на то, что деятельность по информированию о предстоящем общероссийском голосовании превратилась в агитацию за поправки, оплаченную из кармана налогоплательщиков. При этом в Центризбиркоме заявили, что не намерены добиваться обеспечения равенства возможностей для агитации за и против поправок, потому что подготовка к общероссийскому голосованию этого не предусматривает.