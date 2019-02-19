Против военнослужащей из Новоуральска, которая била трёхлетнюю дочь головой о пол, возбудили уголовное дело

Против военнослужащей из войсковой части № 3280 в Новоуральске возбудили уголовное дело по статье 115 «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», со ссылкой на источник в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Новоуральску пишет E1.ru.

Женщина подозревается в том, что 31 января, будучи пьяной, несколько раз ударила свою трёхлетнюю дочь головой о пол и стены. Медики зафиксировали у малышки сотрясение мозга и синяки на голове.

Отмечается, что у Галины и её мужа трое детей, женщина беременна четвёртым. Как рассказали в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Новоуральску, сейчас дети находятся у родственников.

«Дети разделены, находятся у других родственников. Жизнь пострадавшего ребёнка вне опасности. Она побывала в областной больнице, там её обследовали, сейчас она уже вернулась домой», — уточнили в ведомстве.

Сама Галина сейчас дома, однако не находится под домашним арестом. В пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии комментировать то, какая в отношении женщины избрана мера пресечения, не стали, ссылаясь на тайну следствия.