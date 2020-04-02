Против правительства Москвы подали иск за введение режима самоизоляции без объявления карантина

В Мосгорсуд поступило исковое заявление к правительству Москвы с требованием признать незаконным введение в столице режима изоляции без объявления карантина. Заявителями выступили адвокат Мансур Гильманов и активист Дмитрий Кисиев.

«Цель иска — признать незаконным пункт 9.3 указа мэра в части ограничения конституционных прав граждан на свободу передвижения. Мы считаем, что этот вопрос находится в совместном ведении Российской Федерации и субъекта. Ограничение может вводиться на основании карантина, главный санитарный врач должен издать постановление о введении карантина», — заявил Гильманов «МБХ медиа».

По его словам, власти могут ограничить право на свободу передвижения граждан лишь при введении карантина, а также при введении режима ЧС или военного положения. При этом ни того, ни другого в России пока что сделано не было.

Также адвокат считает, что положение указа об изоляции принято с нарушением условия о компетенции, поскольку вопросы, связанные с ограничением прав и свобод человека и гражданина, по борьбе с эпидемиями относятся к совместному ведению Российской Федерации и её субъектов.

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