Против первого вице-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Против первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика возбуждено уголовное дело, пишет Ura.ru. Чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями.

По данным источника, уголовное дело возбуждено 25 сентября и касается деятельности Ковальчика, когда тот ещё возглавлял «Водоканал». Он уже находится под подпиской о невыезде. Силовиков интересуют детали заключённого в прошлом тендера на вывоз отходов.

В 2013 году Александр Ковальчик уже провёл шесть месяцев в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями, но 31 июля 2015 года он полностью был оправдан Ленинский судом Екатеринбурга.