«Просто», «тупо», «элементарно», «банально». В Нижнем Тагиле прошла лекция о словах-паразитах

Накануне, 8 сентября, в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила в рамках Фестиваля грамотности прошла лекция «Удивительная жизнь ненужных слов». Главным спикером мероприятия стала Наталья Кузнецова, член Филологического совета Тотального диктанта, доцент кафедры языкознания и литературоведения Института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, кандидат филологических наук.

Лекция была посвящена такому языковому явлению, как слова-паразиты. Наталья отметила, что она не пыталась донести до слушателя правила их употребления. А лишь рассказала о том, зачем они нужны и как люди их используют.

«Я попыталась посмотреть с новой точки зрения на самые обычные, простые, даже презираемые всеми так называемые слова-паразиты. Хочу приобщить к этому знанию людей, показать, что не всё так просто в нашем русском языке. В непринуждённом общении любое слово, даже самое презираемое, всё-таки нужно русскому языку. Ещё хочется донести до слушателей значение этих слов. Это трудно передать, описать, для этого нужна не просто какая-то маленькая словарная статья, а целые научные исследования. К этим исследованиям я бы хотела приобщить аудиторию. А также избавить людей от стереотипов», — рассказала АН «Между строк» Наталья Кузнецова.

Наталья Кузнецова

Во время лекции спикер привела синонимический ряд слов «просто», «тупо», «элементарно», «банально» и объяснила, что с их помощью подчёркивается будничность, обычность явления, события, действия. И несмотря на их вроде бы ненужность, они выполняют свою функцию, создавая ритм и настроение.

Сегодня, 9 сентября, на площадке Старого Демидовского завода гости фестиваля смогут написать демодиктант, текст которого основан на произведениях автора Тотального диктанта — 2024 Анны Матвеевой. Стать участниками смогут первые 100 счастливчиков, прошедших этап регистрации.

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках Фестиваля грамотности проходят различные мастер-классы, конкурсы, встречи с ведущими филологами страны. 7 сентября в нижнетагильском центре «Мой бизнес» прошёл мастер-класс по ораторскому искусству от кандидата филологических наук Алексея Дунева. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».