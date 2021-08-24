«Просили 15 млн рублей». В Нижнем Тагиле суд взыскал 2,1 млн рублей с родителей мальчика, который смесителем убил школьницу

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил исковые требования родителей восьмилетней девочки, которая погибла после того, как ей на голову упал водопроводный кран.

Напомним, трагедия произошла вечером 1 июня 2019 года во дворе дома № 16 на Ленинградском проспекте. Водопроводный кран скинул с балкона 9-го этажа шестилетний мальчик, после чего смеситель упал на голову восьмилетней девочки. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в медучреждение, где на следующий день она скончалась.

По факту гибели ребёнка следователи Дзержинского отдела СКР по Нижнему Тагилу возбудили уголовное дело. Как рассказал АН «Между строк» старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. При этом СКР в полицию был направлен материал проверки в отношении родителей мальчика по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела по данной статье.

«По материалу вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не было оснований. Статья предусматривает неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, сопряжённое с жестоким обращением с детьми», — прокомментировали АН «Между строк» в полиции.

В пресс-службе Дзержинского райсуда отметили, что изначально родители погибшего ребёнка обратились в суд с гражданским иском о возмещении 5 млн рублей каждому из них и ещё 5 млн рублей на девочку. Однако суд удовлетворил иск частично и взыскал с родителей кинувшего смеситель мальчика по 800 тысяч рублей на отца и мать девочки, 500 тысяч рублей на погибшего ребёнка, а также оплату за погребение.