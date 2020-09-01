Прощание с писателем Владиславом Крапивиным состоится в Храме на Крови

Прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным, который скончался сегодня в Екатеринбурге на 82-м году жизни, пройдёт 3 сентября в 13:00 в Храме на Крови, рассказал Znak.com, заместитель руководителя основанного Крапивиным отряда «Каравелла» Всеволод Доможиров.

Похоронить Крапивина планируется на Широкореченском кладбище, туда траурная процессия отправится непосредственно после отпевания.

«На кладбище поедет группа барабанщиков отряда, знаменоносцы, чтобы похоронить Командора по нашим традициям. Собираются также ехать вместе с родителями все ребята из действующего состава отряда, многие ветераны», — уточнил Доможиров.

Владислав Крапивин скончался сегодня в 6:40 в Областной клинической больнице № 1, куда его госпитализировали 11 августа с осложнением после пневмонии. Вместе с отцом в больнице находился один из его сыновей.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. За свою жизнь он написал десятки приключенческих романов, повестей и рассказов для детей и подростков. Ключевыми из них многие считают «Тень Каравеллы», «Мальчик со шпагой», «Мушкетёр и фея», «Журавлёнок и молнии» и другие. В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске детский разновозрастный отряд «Каравелла», который существует до сих пор.