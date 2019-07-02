Пропавшую в середине июня 17-летнюю жительницу Нижнего Тагила нашли в Новосибирске

Полицейские нашли 17-летнюю Алису Исмайлову из Нижнего Тагила. 15 июня девушка ушла из дома, сказав бабушке, что отправляется к подруге на Северный посёлок. Но ночевать домой не вернулась. Позже выяснилось, что Алиса села на электричку до Екатеринбурга, а оттуда уехала в Новосибирск. Сейчас беглянку привезли обратно в родной город и вернули родителям.

«Сотрудники межмуниципального управления вышли на след подростка: проверяли её переписку, в поисках активно помогал её отец. Появилась информация, что девушка добралась до Новосибирска автостопом через Тюмень и Омск. В Новосибирске она снимала комнату. За подростком приезжали полицейские Нижнего Тагила и её отец», – рассказали ИА «Все новости» в пресс-группе МВД «Нижнетагильское».

Точная причина побега Алисы Исмайловой в другой город неизвестна. В полиции предполагают, что девушка хотела перемен в жизни. Родственников беглянки привлекать к ответственности не будут, поскольку они сразу после исчезновения Алисы обратились в полицию и активно помогали в её поиске.