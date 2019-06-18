Полиция разыскивает 17-летнюю девушку из Нижнего Тагила

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 17-летнюю студентку торгово-экономического колледжа Алису Исмайлову, которая 15 июня ушла из дома и до настоящего момента её местонахождение неизвестно. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», заявление о пропаже девушки поступило в воскресенье, 16 июня, в ОП № 17.

«Сначала звонок был от бабушки пропавшей, поскольку девушка проживает с ней отдельно, а потом уже с официальным заявлением обратился отец Алисы. Бабушка рассказала, что внучка отправилась к подружке на Северный посёлок. Подруга в свою очередь пояснила, что у Алисы был на руках билет на электричку до Екатеринбурга на 15 июня», - заявили в полиции, уточнив, что ранее девушка в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Приметы девушки: рост 180 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые до плеч, глаза карие. Была одета в зелёную футболку с принтом, чёрные узкие джинсы и ярко-розовые кроссовки, в очках. С собой у Алисы был черный рюкзак и поясная сумка.

В настоящее время материалы проверки переданы в Линейный отдел полиции на станции Нижний Тагил.