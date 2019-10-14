Пропавшую в Нижнем Тагиле 38-летнюю женщину нашли в больнице Екатеринбурга

Пропавшую в Нижнем Тагиле 38-летнюю Викторию Мубаракшину нашли в больнице Екатеринбурга. Как рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «Скорпион», женщине стало плохо, когда она возвращалась домой из больницы на Вагонке: Виктория упала в обморок, а очнулась уже в Екатеринбурге.

«Как очутилась в Екатеринбурге — не помнит, как попала в больницу — тоже не помнит, в какой была больнице — не знает. Сейчас она с родственниками едет домой», — рассказал руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

Напомним, поиски Виктории начались 10 октября, днём ранее она ушла из дома на Вагонке в больницу, но домой не вернулась.