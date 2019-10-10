В Нижнем Тагиле женщина ушла в больницу и не вернулась

Уже сутки в Нижнем Тагиле ищут 38-летнюю Викторию Мубаракшину. 9 октября в первой половине дня женщина ушла из дома на Вагонке в больницу, но домой так и не вернулась, рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Телефон находится вне зоны доступа начиная с полудня. Сперва она не брала трубку, а потом, мы так думаем, телефон разрядился. Так как прошли уже сутки и это городская черта, логичнее делать автономные задачи, то есть мы будем собирать экипажи, каждый будет ездить по своей задаче», — рассказали поисковики.

Виктория была одета в синюю куртку, синие джинсы, чёрные кроссовки, при себе была чёрная женская сумка. Нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете, где находится Виктория, или владеете какой-либо информацией о её местонахождении, просьба сообщить в полицию или поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру телефона: 89961825203.