Пропавшую в начале июля под Нижним Тагилом пенсионерку нашли погибшей недалеко от дома

Пропавшую 2 июля в селе Серебрянка 81-летнюю Таисию Киселёву нашли погибшей. Женщина лежала в поле в 450 метрах от своего дома. Как рассказали ИА «Все новости» в поисковом отряде «Скорпион», пенсионерку обнаружил случайный прохожий, который ехал в том месте на квадроцикле.

С заявлением о пропаже в полицию 2 июля обратились родственники пожилой женщины. Когда члены семьи пришли проведать пенсионерку, они обнаружили, что её нет дома, а дверь заперта снаружи на ключ, при этом калитка в огород была открыта. В последний раз бабушку видели в районе 10 часов утра 2 июля.

По словам родственников, бабушка не могла уйти далеко от дома, поскольку у неё были проблемы с ногами и ей приходилось передвигаться при помощи палочки. Поисковики и полиция работали два дня, но так и не смогли найти Таисию Киселёву. Поиски осложняли жаркая погода и высокая трава, которая росла на поле возле дома пенсионерки.