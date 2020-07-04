В селе под Нижним Тагилом пропала пенсионерка

В селе Серебрянка под Нижним Тагилом разыскивают 81-летнюю Таисию Киселёву. С заявлением о пропаже в полицию 2 июля обратились родственники пожилой женщины.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», когда члены семьи пришли проведать пенсионерку, они обнаружили, что той нет дома, а дверь заперта снаружи на ключ, при этом калитка в огород была открыта. В последний раз бабушку видели в районе 10 часов утра 2 июля.

В настоящее время полиция и волонтёры прочёсывают окрестную территорию, в том числе район реки Серебрянка и лес. По словам родственников, старушка не могла уйти далеко от дома, поскольку у неё проблемы с ногами и ей приходится передвигаться при помощи палочки.

Рост Таисии Киселёвой 160 см, телосложение худощавое. У женщины каштановые волосы и карие глаза. В день пропажи она предположительно была одета в синий халат на молнии, на ногах у неё были калоши поверх шерстяных носков, а на голове жёлтый платок.

Если вы знаете информацию о местонахождении пенсионерки, просьба звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.