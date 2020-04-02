Пропавший в ноябре 21-летний житель Нижнего Тагила Егор Алерборн найден мёртвым

Утром 2 апреля у детского центра «Парус» рядом с Демидовской дачей было обнаружено тело 21-летнего Егора Алерборна, пропавшего в ноябре прошлого года. По информации ИА «Все новости», труп у берега Тагильского пруда примерно в 6.30 утра заметил сторож «Паруса» и обратился в дежурную часть. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия, назначена судмедэкспертиза. По данным издания, близкие Егора выезжали на место происшествия и опознали молодого человека.

Напомним, ночью 9 ноября Егор вышел от друзей с проспекта Мира, сказав, что пошёл домой, в район городского Дворца детского творчества. Однако до места назначения так и не дошёл. По камерам видеонаблюдения видно, как Егор шёл от отеля на Горошникова и сильно шатался. Специалисты предположили, что молодой человек перебрал с алкоголем, потерял равновесие и упал с обрыва в пруд.