В Нижнем Тагиле по пути домой пропал 21-летний молодой человек

В Нижнем Тагиле полиция и волонтёры ищут 21-летнего Егора Алерборна. Вечером 8 ноября он вышел от друзей с проспекта Мира, сказав, что пошёл домой. Однако до места назначения так и не дошёл.

В полицию обратилась мама Егора, уточнив, что ранее её сын так надолго не пропадал. Сейчас службы проверяют камеры наблюдения, последние звонки пропавшего.

В день пропажи юноша был одет в серо-зелёную парку, голубые джинсы, чёрные кроссовки в сетку. Если вы обладаете информацией о местонахождении Егора, просьба сообщить по телефонам: +7(904)172-05-95 или 02.