Пропавший в Нижнем Тагиле Константин Мищена вернулся домой

Полиция Нижнего Тагила сообщила, что пропавший больше двух недель назад Константин Мищена вернулся домой.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали, что всё это время мужчина выпивал, ночуя в общежитиях.

Напомним, 27-летний Константин Мищена 17 июля ушёл из дома в магазин и не вернулся. 24 июля его девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Розыском тагильчанина занимались полицейские и волонтёры поискового отряда «Скорпион».

По данным полиции, мужчина ранее был судим за наркотики и злоупотребляет запрещёнными веществами.