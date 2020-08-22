Пропавший в Нижнем Тагиле 24-летний парень с собакой уехал в другой город

В Нижнем Тагиле завершились поиски 24-летнего Антона Суркова, который пропал 15 августа. Как рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», молодой человек вышел на связь с сотрудниками уголовного розыска и объяснил свой уход желанием начать самостоятельную жизнь. По его словам, он уехал в город на Южном Урале и собирается учиться и работать.

С заявлением о пропаже Суркова в полицию обратился его отец. Он сообщил, что сын несколько месяцев назад остался без работы и был вынужден переехать жить к семье отца. Когда молодой человек пропал, дома никого не было. Антон собрал свои вещи и забрал собаку породы ягдтерьер.