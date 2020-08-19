«Забрал вещи и собаку». В Нижнем Тагиле разыскивают 24-летнего парня

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 24-летнего Антона Суркова. 15 августа молодой человек ушёл из дома по улице Газетной и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением об исчезновении в полицию обратился отец Антона. Мужчина пояснил, что ранее сын работал и жил самостоятельно. Несколько месяцев назад Антон остался без работы и начал жить в семье отца. В день пропажи молодой человек звонил отцу, который на тот момент находился в отъезде с семьёй, интересовался, как дела. Когда они вернулись домой, Антона уже не было. Как отметили в ведомстве, тагильчанин собрал свои вещи, забрал собаку породы ягдтерьер и ушёл, не оставив записки. На связь молодой человек не выходит, его телефон отключён.

«По словам отца, сын — верующий человек, очень часто посещал церкви на территории Нижнего Тагила. Сотрудники полиции не исключают, что Антон мог попросить приюта у служителей церкви», — рассказали в пресс-группе.

Рост Антона — около 195 см, молодой человек спортивного телосложения, увлекается бегом, носит очки. Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Антона Суркова, позвонить по телефонам 8 (3435) 97-64-02, 97-68-59 или на линию 02.