Происшествия

«Забрал вещи и собаку». В Нижнем Тагиле разыскивают 24-летнего парня

19.08.2020 17:37
«Забрал вещи и собаку». В Нижнем Тагиле разыскивают 24-летнего парня

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 24-летнего Антона Суркова. 15 августа молодой человек ушёл из дома по улице Газетной и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением об исчезновении в полицию обратился отец Антона. Мужчина пояснил, что ранее сын работал и жил самостоятельно. Несколько месяцев назад Антон остался без работы и начал жить в семье отца. В день пропажи молодой человек звонил отцу, который на тот момент находился в отъезде с семьёй, интересовался, как дела. Когда они вернулись домой, Антона уже не было. Как отметили в ведомстве, тагильчанин собрал свои вещи, забрал собаку породы ягдтерьер и ушёл,  не оставив записки. На связь молодой человек не выходит, его телефон отключён.

«По словам отца, сын верующий человек, очень часто посещал церкви на территории Нижнего Тагила. Сотрудники полиции не исключают, что Антон мог попросить приюта у служителей церкви», — рассказали в пресс-группе.

Рост Антона — около 195 см, молодой человек спортивного телосложения, увлекается бегом, носит очки. Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Антона Суркова, позвонить по телефонам 8 (3435) 97-64-02, 97-68-59 или на линию 02.

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