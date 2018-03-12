Пропавший в Нижнем Тагиле 12-летний Артур Ерохин найден

Накануне сотрудники полиции нашли пропавшего 12-летнего Артура Ерохина, ушедшего из дома 6 марта. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», подросток «гостил» у знакомого в общежитии по улице Юности. Инспекторы ПДН в очередной раз побеседовали с «бегунком» о самовольных уходах из дома.

«Из разговора с мальчиком инспекторы выяснили, что во время ухода он гулял в центре города и несколько дней ночевал в подъездах в районе ГГМ. В настоящее время в качестве профилактических мер подросток помещён в социально-реабилитационный центр, где с ним будут работать профессиональные педагоги и психологи», — уточняют в полиции.

Отметим, что в первый раз Артур попал в поле зрения полиции летом 2016 года. Тогда школьника нашли недалеко от Екатеринбурга сотрудники ДПС, дежурившие на трассе. После случившегося мальчика поставили на учёт в ПДН, однако он продолжал регулярно сбегать от родителей. После очередного побега Артура на три месяца поместили в социально-реабилитационный центр, но исправить его не удалось.