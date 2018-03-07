Полиция Нижнего Тагила объявила в розыск 12-летнего школьника

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают 12-летнего Артура Ерохина, который накануне ушёл на занятия в школу, но его местонахождение до сих пор неизвестно. Рост Артура Ерохина — 146 см, глаза тёмные, картавит. Был одет в тёмно-синие куртку и штаны, тёмные кроссовки.

Всем, кто имеет информацию о местонахождении подростка, просьба позвонить в полицию по телефонам: 97-68-02, 97-68-74 или 02.

Отметим, что в первый раз Артур попал в поле зрения полиции летом 2016 года. Тогда школьника нашли недалеко от Екатеринбурга сотрудники ДПС, дежурившие на трассе. После случившегося мальчика поставили на учёт в ПДН, но школьник продолжал регулярно сбегать от родителей. После последнего побега Артура на три месяца поместили в социально-реабилитационный центр, но исправить его не удалось.