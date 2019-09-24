Пропавший в Екатеринбурге журналист нашёлся

Журналист портала URA.ru Александр Поздеев нашёлся, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, Александр Поздеев сам вернулся на своей машине.

«Широкомасштабным поисковым мероприятиям полиции дан отбой. Журналист вместе с супругой в ближайшее время намерен приехать в территориальный ОВД, чтобы дать пояснения, где он всё время находился. Самое главное, что он жив-здоров», — отметил Горелых.

Напомним, накануне на сайте URA.ru сообщалось, что Александр Поздеев пропал в период с 14:00 до 15:00 после того, как выехал из дома на работу на серебристом Renault Logan. После этого информации о его местонахождении не было, его телефоны были отключены.