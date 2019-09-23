В Екатеринбурге по пути на работу пропал журналист

В Екатеринбурге 23 сентября по пути на работу пропал журналист URA.RU Александр Поздеев.

Как сообщает издание, около 14:00 их коллега выехал из дома на серебристом Renault Logan. После этого Поздеев перестал выходить на связь — все телефоны, по которым с ним можно было связаться, отключены. Машина Поздеева могла находиться в центре города, в районе улицы Большакова, либо рядом с ЦПКиО им. Маяковского.

Рост Александра Поздеева 165 см, на вид 35-40 лет, плотного телосложения. Волосы русые короткие. Если вам известно что-либо о местонахождении Александра, просьба обращаться по телефонам: 8 999 562 47 61 и 8 902 876 74 53 (Анна).