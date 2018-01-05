Пропавшие в лесу под Нижним Тагилом подростки найдены

Пропавшие накануне 11-летние подростки из Кушвы найдены живыми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Школьники были обнаружены поисково-спасательной группой при обследовании лесного массива в 30 километрах от Кушвы недалеко от деревни Кедровка.

«По предварительной информации, состояние детей удовлетворительное. В лесную зону направлен автомобиль МЧС для транспортировки детей из леса в медучреждение для осмотра. Все обстоятельства исчезновения подростков выясняют сотрудники полиции», — информируют в МЧС.