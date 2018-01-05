Под Нижним Тагилом пропали два школьника. Волонтёры и полиция просят помощи в поисках

Волонтёры и полиция города Кушвы разыскивают двух 11-летних подростков, которые пропали накануне. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», Иван Устинов и его друг Евгений Лучников ушли гулять с собаками в лес и до настоящего времени не вернулись. Сейчас в квадрате поисков работают отряд «Лиза Алерт» из Екатеринбурга и добровольцы из Нижнего Тагила. Они организуют сбор людей для прочёсывания территории.

Приметы Ивана: телосложение нормальное, волосы тёмные, был одет в синюю куртку, чёрные штаны с белыми полосками, чёрные с красным зимние кроссовки, чёрную с коричневым и белой надписью шапку. При нём была чёрная собака на поводке.

Приметы Евгения: рост 150 см, телосложение нормальное, волосы светлые, глаза зелёные. Одежда: синий пуховик, чёрные тёплые штаны на синтепоне, чёрные зимние кроссовки, серая шапка Adidas. С собой у него была крупная собака светлого окраса.

Всем, кому известно о местонахождении детей, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам: дежурная часть ОВД Кушвы (34344) 2-43-41, телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61. Также можно позвонить членам поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52; 8-963-440-51-05.