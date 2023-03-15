Пропавшего в Нижнем Тагиле Егора Полевых нашли мёртвым

В Нижнем Тагиле нашли мёртвым 33-летнего Егора Полевых, который ещё 17 февраля 2023 года вышел из дома на улице Чайковского в магазин за спиртными напитками и не вернулся. Об этом сообщили в паблике во «ВКонтакте» «Поисковый отряд “Лиза Алерт” Свердловской области».

Напомним, 27 февраля в отдел полиции № 17 с заявлением о розыске обратилась мать погибшего. Она рассказала, что у её сына есть проблемы со здоровьем, он нуждается в медицинской помощи. В тот день, когда тагильчанин ушёл в магазин, он не взял с собой телефон. В ходе розыска полицейским удалось выяснить, что пропавший мужчина был доставлен в ГБ № 1 на улице Максарёва с приступом. Ему была оказана медпомощь, и на следующий день он покинул больницу.

В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что прокомментируют инцидент позже, уточнило ИА «Все новости».