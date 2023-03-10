В Нижнем Тагиле пропал 33-летний мужчина (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле пропал 33-летний мужчина, который ещё 17 февраля 2023 года вышел из дома на улице Чайковского в магазин за спиртными напитками и не вернулся, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». 27 февраля в отдел полиции № 17 с заявлением о розыске обратилась его мать.

Она рассказала, что у её сына есть проблемы со здоровьем, он нуждается в медицинской помощи. В тот день, когда тагильчанин ушёл в магазин, он не взял с собой телефон. В полиции уточнили, что в ходе розыска удалось выяснить, что пропавший мужчина был доставлен в горбольницу № 1 на улице Максарёва с приступом. Ему была оказана медицинская помощь, и на следующий день он покинул медучреждение.

Егор Полевых нормального телосложения, носит бороду. Рост 186 см, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Был одет в чёрный пуховик, синие джинсы, светло-коричневые кроссовки. На голове шапка-ушанка.

«Просьба всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону +7 (3435) 97-68-02», — отметили в полиции.