Пропавшего Мишу Кокорина нашли. «Ушёл из-за проблем в школе»

Тагильские полицейские нашли пропавшего 6 марта 14-летнего Михаила Кокорина. Как выяснилось, всё это время мальчик гулял по Гальянке, не желая ходить в школу. А чтобы избежать лишних вопросов, принял решение и вовсе не возвращаться домой. Для ночлежки мальчик выбрал дачу своих родственников.

«Мальчик рассказал, что у него появились проблемы со школьными предметами и он принял решение не ходить на занятия. Весь день гулял в микорорайоне ГГМ, по дороге где-то оставил свой портфель, а потом выбросил и телефон. Уже вечером вспомнил про дом родственников, куда они приезжают на лето, там и переночевал. Весь следующий день также провёл на улице, намереваясь вернуться в дом для ночёвки», – рассказала начальник ОДН ОП № 16 Людмила Больнова.

На розыск 14-летнего подростка был ориентирован весь личный состав полиции, а также волонтёры. Выйти на след Миши помог работник теплоузла, который нашёл портфель школьника в районе улицы Дружинина. Правоохранители «прочесали» территорию оптового рынка и близлежащие дома на Гальянке, а также проверили все дачи и сады, принадлежащие родственникам и знакомым семьи, куда, возможно, мог направиться подросток. Накануне поздним вечером возле одного из таких домов в районе Старой Гальянки полицейские и заметили похожего по приметам мальчика.

Его уже передали родителям. В ближайшее время семье будет оказана необходимая психологическая помощь, уточнили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Агентство новостей «Между строк»