В Нижнем Тагиле ищут пропавшего школьника

Тагильские полицейские разыскивают 14-летнего Михаила Кокорина. Накануне утром подросток ушёл в школу по проспекту Мира и с тех пор родственники его больше не видели. Мальчик проживает вместе со своими родителями, ранее из дома никогда не уходил. Семья на учёте в отделении по делам несовершеннолетних не стоит.

Рост мальчика около 173 см, худощавое телосложение. Волосы и глаза тёмные, уши оттопыренные. В школу подросток ушёл в тёмно-синей куртке с капюшоном, синей вязаной шапке Adidas, рубашке и джемпере чёрного цвета, а также чёрных кроссовках. При себе у школьника был кнопочный телефон Samsung.

Правоохранители проверяют все места, где мог появиться Миша, выясняют, были ли у него конфликты с родителями. На розыск подростка ориентирован весь личный состав полиции. Если у вас есть информация о его местонахождении, обратитесь в полицию по телефонам: 97-60-32, 97-64-31, 97-64-09.

Агентство новостей «Между строк»