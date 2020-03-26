Пропавшая в Нижнем Тагиле пенсионерка найдена живой

Пропавшая 18 марта в Нижнем Тагиле Лия Ложкина найдена. Вечером 26 марта её родственник сообщил участковому уполномоченному, что женщина вернулась домой.

Тагильчанка рассказала, что всё это время находилась в гостях у своей знакомой в Дзержинском районе. Женщина увидела опубликованную в СМИ информацию о розыске Ложкиной и тут же связалась с родственником подруги. После этого она проводила приятельницу до дома.

Напомним, 62-летняя Лия Ложкина пропала после того, как выписалась из больницы, где она проходила курс лечения от серьёзного заболевания.