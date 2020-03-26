В Нижнем Тагиле пропала 62-летняя пенсионерка

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 62-летнюю Лию Ложкину, которая пропала 18 марта. С заявлением о розыске женщины в тот же день обратился её единственный родственник.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», Лия Ложкина проходила длительное лечение в больнице № 7 на Сухоложском посёлке. В день выписки она позвонила родственнику и сказала, что приедет забрать ключи от своей квартиры на Вагонке, но так и не появилась. Участковый выяснил, что соседи не видели женщину с тех пор, как она попала в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют торговые центры, места сбора лиц без определённого места жительства.

Рост Лии Ложкиной — 160–165 см, телосложение худощавое, волосы короткие тёмные. У женщины отсутствует фаланга на большом пальце правой руки. В день пропажи на ней была бирюзовая куртка, чёрные штаны и чёрная вязаная шапка. При себе у Ложкиной имеется паспорт. В полиции добавили, что она нуждается в медицинской помощи.

Если вам известна информация о местонахождении Лии Ложкиной, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-68-02, либо в группу розыска 8 (3435) 97-68-59, либо на линию 02.