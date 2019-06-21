Промышленные гиганты Урала могут войти в попечительский совет для реконструкции музея-завода в Нижнем Тагиле

Сегодня губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву рассказали о проекте реконструкции тагильского музея-завода техники чёрной металлургии под открытым небом. На совещании по подготовке Нижнего Тагила к празднованию 300-летия глава города Владислав Пинаев предложил включить эту реконструкцию в комплексный план развития города до 2022 года.

«Эдуард Эргартович (Россель, сенатор, экс-глава Свердловской области. — Прим. ред.) ранее поддержал проект реконструкции Дома управляющего музея-заповедника. Теперь он поддержал наш проект “Эко-индустриальный технопарк Старый Демидовский завод”. Ссылаясь на то, что Нижний Тагил — это металлургический центр Урала, он предложил губернатору создать некий попечительский совет. В состав этого совета могут войти уральские промышленные предприятия. Проект развития музея-завода — финансово ёмкий проект, поэтому нужен комплексный подход», — рассказала АН «Между строк» директор музея-заповедника Эльвира Меркушева.

Евгений Куйвашев озвученные предложения поддержал.

Ранее, на международной туристской выставке «Лето-2019», вице-мэр Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов рассказал АН «Между строк» о планах мэрии открыть музей-завод для посетителей. По словам Бурдилова, после реконструкции Демидовского заводоуправления администрация займётся проектом музея-завода, концепцию которого музейщики вынашивают уже около 10 лет.

Демидовский музей-завод сегодня является первым в России музеем истории развития чёрной металлургии. На заводе сохранилась планировка вододействующего предприятия, большая часть механизмов до сих пор находится в рабочем состоянии. Чугуноплавильный и железоделательный завод Демидовых работал с 1725 года. После 1917 года носил название Нижнетагильский металлургический завод им. В. В. Куйбышева. После закрытия производства в 1989 году был учреждён завод-музей техники чёрной металлургии.