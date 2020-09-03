Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии

Государственный обвинитель заявил на прениях в Пресненском суде Москвы, что вина Михаила Ефремова в ДТП с одним погибшим доказана, и попросил судью приговорить актёра к 11 годам колонии общего режима, пишет «Медуза».

Прокурор заявил на суде, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет. По мнению обвинения, исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно. Прокурор добавил, что у Ефремова алкогольная зависимость, но «звание народного артиста не даёт права ездить пьяным за рулём».

Ранее на сегодняшнем заседании Михаил Ефремов заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. До этого на заседании 31 августа Ефремов дал показания по делу о ДТП и назвал себя виновным в «пьянстве», но не в аварии.

«Я понимал, что, если признавать вину, срок будет ниже. Тут есть моя вина — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу», — добавил актёр.

На заседании 5 августа Ефремов также отказывался признать вину, заявляя: «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню».

Напомним, ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. В результате был смертельно травмирован водитель другого транспортного средства — житель Рязани Сергей Захаров. Он скончался через несколько часов в больнице. Следствие сразу установило, что актёр находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест до 22 января.