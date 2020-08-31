«Виноват в пьянстве». Актёр Ефремов объяснил похмельем своё признание в совершении смертельного ДТП

Михаил Ефремов 31 августа впервые дал показания в суде по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Москве по вине автомобиля артиста. То, что изначально он признал свою вину в совершении аварии, актёр объяснил состоянием похмелья и давлением СМИ.

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулём, — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссёр, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП. Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду», — заявил он (цитата по ТАСС).

Он также рассказал, что в тот день очень много выпил и смутно помнит события. В себя он якобы пришёл только на допросе у следователя.

«Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьёз», — сказал Ефремов.

В ходе допроса актёра спросили, почему на экспертизе он заявил специалисту, что «неоднократно и систематически употребляет наркотики», при этом в суде он утверждает обратное. На это Ефремов сказал, что тогда он «ответил так, как было приятно психиатру».

Отвечать на вопросы представителя потерпевших по своему делу Ефремов отказался.

Несмотря на то что сторона защиты настаивает, что Михаил Ефремов в момент совершения смертельного ДТП находился на пассажирском сиденье своего автомобиля, сегодня в суде выступил свидетель, который под присягой заявил, что лично помогал артисту после аварии, выводя его с водительского сиденья.