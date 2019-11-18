Прокуратура запросила пожизненное заключение для обвиняемого по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга

Прокурор Надежда Тихонова попросила суд приговорить к пожизненному сроку Аброра Азимова, обвиняемого по делу о взрыве в петербургском метрополитене, который произошёл 3 апреля 2017 года. По данным следствия, Азимов финансировал теракт и общался со смертником.

Во время судебного заседания, прошедшего 18 ноября, прокурор также потребовала назначить обвиняемому выплату компенсации в размере 1 млн рублей.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге террорист-смертник Акбаржон Джалилов взорвал бомбу в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек, в том числе сам Джалилов, 67 получили ранения. Ещё одно взрывное устройство позже нашли на станции «Площадь Восстания», его удалось обезвредить.

Аброр Азимов был задержан 17 апреля 2017 года, тогда же он признался следствию, что знаком с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым. Во время суда Азимов заявил, что никакого отношения к теракту не имеет и со смертником не знаком, о взрыве узнал через СМИ. Он настаивал, что прежние показания дал под давлением.

Всего перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте. Как пишет ТАСС, во время прений прокурор заявили, что подсудимые составляли преступную группу, они обвиняются в участии в террористическом сообществе, покушении на два теракта, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.