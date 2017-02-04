Прокуратура запросила Навальному по делу «Кировлеса» пять лет условно

Сторона обвинения запросила оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Кировлеса» пять лет условно со штрафом 500 тысяч рублей, для бизнесмена Петра Офицерова прокурор попросил четыре года условно и штраф. Прямую трансляцию из зала суда ведёт Newcaster.TV.

В Ленинском районном суде Кирова проходит пересмотр дела «Кировлеса», по которому в 2013 году Навальный и бизнесмен Пётр Офицеров были приговорены к пяти и четырём годам реального срока соответственно, который затем заменили на условное наказание. Их признали виновными в хищении у предприятия 16 млн рублей.

В ходе слушаний 3 февраля защита Навального и Офицерова просила прекратить уголовное дело, судья оставил это ходатайство без рассмотрения. Ранее судья также отказал в рассмотрении всех ходатайств защиты.

Прокурор на прениях сторон напомнил, что Офицеров и Навальный своей вины не признали, по мнению стороны обвинения, «подсудимые стараются оправдать себя, обходя молчанием невыгодные для себя моменты».

Говоря о решении ЕСПЧ, который нашёл нарушения в деле «Кировлеса», после чего Верховный суд РФ направил дело на пересмотр, прокурор заметил, что это «только версия».

Прокуратура: решение ЕСПЧ и Верх. Суда РФ не имеют под собой правовой основы. — Alexey Navalny (@navalny) 3 февраля 2017 г.

Ранее на заседании 1 февраля суд назначил Навальному и Офицерову подписку о невыезде из Кирова до 10 февраля. Навальный отказался давать подписку, заявив, что 4 февраля намерен открывать в Петербурге предвыборный штаб.

Напомним, на суд 1 февраля Навального планировали доставить принудительно. Несмотря на то, что у него были билеты в Киров на день заседания, 31 января в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли приставы, с которыми политик вечером того же дня вылетел из Москвы.

Сам оппозиционер уверен, что повторное судебное разбирательство начато для того, чтобы помешать ему выдвинуть свою кандидатуру на должность президента России.

Агентство новостей «Между строк»