Прокуратура запросила 10 лет колонии для обвиняемого в убийстве Егора Коркунова из Нижнего Тагила 

Представитель прокуратуры Свердловской области, выступая в областном суде по делу Александра Борисова, обвиняемого в умышленном убийстве 8-летнего Егора Коркунова из пневматики, запросила для него 10 лет заключения в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы ещё на 2 года, пишет E1.ru.

Прокурор попросила суд критически отнестись к позиции Борисова, потому что она опровергается собранными доказательствами.

«Борисов намеренно вводит суд в заблуждение, когда искажает информацию о возрасте детей [которые с ним стреляли из пневматики], имена, их описание. Он давал неправдивые показания относительно мощности пневматической винтовки, отрицает, что находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказала представитель обвинения.

Сам Александр Борисов в суде заявил, что в день трагедии был трезв. Прокуратура считает, что Борисов сам предложил пострелять подростку, который затем попал в ребёнка.

Также на суде были допрошены эксперты (психологи и педагог), которые зафиксировали у стрелявшего подростка отставание в развитии (педагогическую запущенность), слабый словарный запас и так далее; по мнению обвинения, он не мог прогнозировать и осознавать результаты своих действий.

Прокуратура попросила признать Борисова виновным и отправить в колонию строгого режима на 10 лет с последующим ограничением свободы на 2 года.

Напомним, 8-летний Егор Коркунов был тяжело ранен в голову летом 2019 года в садах под Нижним Тагилом, провёл несколько месяцев в коме и в январе 2020 года скончался, так и не приходя в сознание. Следствие полагает, что пуля из пневматического ружья была выпущена 35-летним Александром Борисовым, он в тот день стрелял из винтовки по баночкам. До смерти Егора его обвиняли в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, после дело переквалифицировали на убийство и взяли Борисова под стражу.

Александр Борисов настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания в меткости. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах 8-летний Егор упал от выстрела в голову.