Прокуратура запретила мэру Магадана штрафовать жителей за кормление голубей

Прокуратура Магаданской области заявила, что за кормление птиц по закону не может назначаться административная ответственность, в том числе штрафы, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура требует, чтобы мэр Магадана распорядился о демонтаже вывесок с объявлением о запрете. К слову, ни один штраф выписать ещё не успели.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что кормление голубей «приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства». После этого представитель властей города рассказал о введении штрафов от двух с половиной до пяти тысяч рублей.