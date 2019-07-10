Общество

Прокуратура запретила мэру Магадана штрафовать жителей за кормление голубей

10.07.2019 14:36

Прокуратура Магаданской области заявила, что за кормление птиц по закону не может назначаться административная ответственность, в том числе штрафы, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура требует, чтобы мэр Магадана распорядился о демонтаже вывесок с объявлением о запрете. К слову, ни один штраф выписать ещё не успели.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что кормление голубей «приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства». После этого представитель властей города рассказал о введении штрафов от двух с половиной до пяти тысяч рублей. 

«Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц», — заявил собеседник. 

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