Прокуратура запретила мэру Магадана штрафовать жителей за кормление голубей

10.07.2019 14:36
Прокуратура Магаданской области заявила, что за кормление птиц по закону не может назначаться административная ответственность, в том числе штрафы, сообщается на сайте ведомства.
Прокуратура требует, чтобы мэр Магадана распорядился о демонтаже вывесок с объявлением о запрете. К слову, ни один штраф выписать ещё не успели.
Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что кормление голубей «приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства». После этого представитель властей города рассказал о введении штрафов от двух с половиной до пяти тысяч рублей.
«Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц», — заявил собеседник.