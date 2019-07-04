Общество

Мэр Магадана запретил горожанам кормить голубей

04.07.2019 17:03
Мэр Магадана запретил горожанам кормить голубей

Мэр города Юрий Гришан во время объезда одной из городских площадей лично пригрозил административной ответственностью за нарушение правил благоустройства тем, кто будет нарушать запрет на кормление голубей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Приехав на осмотр площади вместе со своими заместителями, Гришан сильно огорчился, узнав, что голуби успели разорить только что высаженные цветники. 

«Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства и влечёт за собой административную ответственность», — заявил мэр.

Юрий Гришан добавил, что голуби создают в городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и призвал магаданцев воздержаться от кормления птиц.

Закон Магаданской области об административных правонарушениях содержит статью 6.4. (Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования), которая грозит гражданам штрафом от 2,5 до 5 тысяч рублей. В то же время прямого запрета на кормление голубей правила благоустройства Магадана не содержат.

Законодательный запрет на кормление голубей за последние годы был введён во многих столицах Европы и даже на уровне целых стран - серьёзные штрафы за это полагаются, в частности, в Вене и Венеции. Это связано не только с ущербом, который наносят голуби городскому благоустройству и объектам культурного наследия, но и угрозе для здоровья людей. Голуби могут быть переносчиками орнитоза и других опасных заболеваний, так что санитарные врачи как минимум не советуют кормить птиц с рук. 

Фото: официальн сайт мэрии Магадана
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