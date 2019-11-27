Прокуратура проверит больницы и поликлиники Свердловской области

Региональная прокуратура проверит состояние больниц и поликлиник в Свердловской области. Такое решение в ведомстве приняли после публикации в СМИ фотографий из медучреждений. Подборку самых «страшных» зданий составил фонд «Гражданский патруль», который на общественных началах занимается защитой прав потребителей. В топ-7 попала и Демидовская городская больница Нижнего Тагила.

Специалисты оценят материальное обеспечение больниц в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Верхней Салде, Ирбите, Красноуфимске, посёлке Зюзельском и селе Кишкинском, пишет ИА REGNUM. Также проверят расходы выделенных средств по целевому назначению, использование имущества.