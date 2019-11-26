Демидовская городская больница Нижнего Тагила попала в число самых «страшных» медучреждений по версии «Гражданского патруля»

Фонд «Гражданский патруль», который на общественных началах занимается защитой прав потребителей, опубликовал подборку фотографий самых пугающих поликлиник и больниц Свердловской области. Как рассказал изданию E1.ru руководитель свердловского отделения фонда Роман Тихонов, снимки им присылали местные жители, пациенты и врачи, которые работают или проходят лечение в данных медучреждениях.

«Всего мы получили жалобы на одиннадцать больниц. В большинстве случаев они касаются состояния зданий, но есть также сообщения о нехватке врачей и фельдшеров, — пояснил Роман Тихонов.

В топ-7 самых «страшных» медучреждений попали: Демидовская больница Нижнего Тагила, ЦГБ Верхней Салды, Ирбита, Красноуфимская районная больница, фельдшерские пункты в посёлке Зюзельском и селе Кишкинском, а также противотуберкулезный диспансер № 2 в Краснотурьинске.

На запрос портала в пресс-службе регионального министерства здравоохранения пояснили, что в настоящее время в ведомстве готовят документы для капитального ремонта здания терапевтического корпуса Демидовской больницы. Работы запланированы на 2020 год. До этого выполнялся лишь текущий ремонт, в том числе — системы отопления.