Прокуратура Пригородного района наказала директора муниципального предприятия за игнор жителей

Прокуратура Пригородного района провела проверку соблюдения МУП «Горноуральская теплоснабжающая компания» требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Установлено, что на имя директора организации поступили два обращения жителей села Николо-Павловское. Указанные обращения зарегистрированы, им присвоены номера входящей корреспонденции. При этом сотрудниками муниципального предприятия ответы на указанные обращения в установленный законом срок не даны. Также заявителям не направлены уведомления о продлении срока рассмотрения обращений.

«Учитывая, что МУП “Горноуральская ТК” определено в качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение на территории населённых пунктов Горноуральского городского округа, в том числе села Николо-Павловское, деятельность предприятия по организации холодного водоснабжения населения носит публично значимый характер, в связи с чем в отношении предприятия применяются положения Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”. В соответствии со ст. 10, 12 указанного Федерального закона обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации», — поясняют в надзорном ведомстве.

По фактам выявленных нарушений прокуратура в отношении директора МУП «Горноуральская теплоснабжающая компания» возбудила два административных дела по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан).

Мировой судья судебного участка № 1 Пригородного судебного района, признав директора организации виновным в совершении указанных правонарушений, оштрафовал его на 5 тысяч рублей за каждое. В настоящее время штрафы уплачены.

Кроме того, прокуратура внесла директору МУП «Горноуральская теплоснабжающая компания» представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, заявителям направлены ответы на обращения, юрисконсульт предприятия привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания.