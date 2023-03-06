Прокуратура Пригородного района через суд заставила администрацию ГГО отремонтировать муниципальное жильё

Прокуратура Пригородного района провела плановую проверку соблюдения жилищных прав граждан на территории Горноуральского городского округа. В ходе выездной проверки обнаружилось муниципальное жильё, которое не сдавалось в соцнайм по причине ветхого состояния, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокурор Пригородного района направил исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованием о возложении на администрацию Горноуральского городского округа обязанности привести жилое помещение в соответствие с требованиями законодательства. Суд исковые требования удовлетворил, администрация ГГО решение суда выполнила в полном объёме.

После вмешательства прокуратуры муниципальное жилое помещение было предоставлено гражданину, состоящему с 2016 года на учёте в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и имеющего право на внеочередное предоставление жилья по договору социального найма в рамках переселения граждан из аварийного жилья.