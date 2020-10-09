Прокуратура оштрафовала тюменскую школу за инсценировку захвата заложников на уроке ОБЖ

Прокуратура Тюменской области оштрафовала на 50 тысяч рублей школу №2 в Ишиме, где в сентябре на уроке ОБЖ инсценировали захват учеников в заложники, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Коммерсантъ».

К ответственности привлекли руководство школы: директору назначили штраф в размере 10 тысяч рублей и объявили выговор. Выговоры также объявили замдиректора и учителю ОБЖ, который проводил урок. Заместителю директора по социальным вопросам ишимского департамента по образованию сделано замечание. Прокуратура решила, что инсценировкой теракта они нарушили права учеников.

Напомним, 4 сентября в школе №2 в Ишиме провели урок по борьбе с терроризмом — на нём пятиклассников «захватили» в заложники, а роли террористов играли ученики кадетских классов. Фотографии с урока появились в соцсетях, но позже их удалили, как и упоминание об инсценировке. Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов говорил, что большинство детей отнеслись к занятию «с лёгкой иронией», но одному мальчику стало плохо.