«Пришлось вызвать скорую». В тюменской школе пятиклассников «взяли в заложники», чтобы оценить их поведение в экстренной ситуации

В городе Ишим Тюменской области педагоги одной из школ провели для учеников пятого класса учения по борьбе с терроризмом. В момент внезапного «захвата заложников» в классе находился ребёнок с больным сердцем. Школьнику стало плохо, родителям пришлось забрать его домой и вызвать скорую помощь.

Как пишет 72.ru, ни учащиеся, ни их родители не были оповещены о проведении игрового «антитеррористического» занятия 4 сентября. На нём мужчина с автоматом «взял в заложники» учеников, чтобы показать им, как следует себя вести при террористических актах, и оценить их поведение в такой ситуации. По окончании игры с детьми обсудили их ошибки.

«В кабинет пришёл человек в маске, полностью закрывающей лицо, в камуфляжной одежде и с сумкой. На одном из кадров видно, что человек, исполняющий роль террориста, даже забрался на подоконник. Условия оказались настолько приближенные к реальности, что, со слов родителей, дети серьёзно испугались», — пишет издание.

Фотоотчёт с урока, правда без изображений с захватом заложников, был опубликован в официальном сообществе школы. После начавшегося скандала изначальная публикация была отредактирована. Из неё убрали строку про «учебно-тренировочную игру по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников».

Директор школы подтвердила проведение урока на тему терроризма, однако она считает, что появившаяся в интернете информация искажена. На публикацию уже отреагировали местные органы управления образования и начали проверку по данному факту. В частности, школу в ближайшие дни посетит комиссия.