Прокуратура Нижнего Тагила от имени государства извинилась перед экс-директором «Тагилбанка» Алексеем Чекановым за уголовное преследование

Прокуратура Ленинского района от имени государства принесла извинения бывшему директору «Тагилбанка» Алексею Чеканову за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Как сказано в документе, Чеканов имеет право обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав, а также предъявить иск о компенсации за причинённый моральный вред в денежном выражении в порядке гражданского судопроизводства.

«От имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением Вас к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 33, ст. 172.1 УК РФ. Кроме того, Вы имеете право требовать направление письменных обращений о принятых решениях, оправдывающих Вас, по месту работы или месту жительства. В случае если сведения об уголовном преследовании были распространены в средствах массовой информации, Вы вправе требовать сделать сообщение о реабилитации», — сказано в письме за подписью и. о. прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Дениса Краузе.

По версии следствия, которая не нашла своего подтверждение в суде, в августе 2017 года Алексей Чеканов организовал покупку за счёт средств банка векселей у московской фирмы на общую сумму более 70 млн рублей. Считалось, что это приобретение ухудшило финансовое положение банка из-за обязательств по резервированию капитала кредитной организации, а впоследствии стало основанием для введения в банке временной администрации. Чеканова также обвиняли в подстрекательстве к совершению фальсификации.

В феврале 2022 года в Ленинском районном суде Нижнего Тагила Алексея Чеканова и его коллег признали виновными по ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации». Ему был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Его подчинённых экс-председателя правления банка Ларису Пестову и бывшую главу кредитного управления Оксану Логинову оштрафовали на 400 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Летом 2022 года Свердловский областной суд изменил приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Чеканова признали невиновным по обвинению в совершении преступления, апелляционные жалобы его коллег оставили без удовлетворения.

В конце 2022 года в Седьмой кассационный суд поступили жалобы от областной прокуратуры, которая пыталась отменить оправдательный приговор Чеканову, а также жалобы от его подчинённых Ларисы Пестовой, Оксаны Логиновой их адвокатов. Решение нижестоящего суда было оставлено без изменений.

Распродавать имущество «Тагилбанка» начали осенью 2019 года. Летом 2021-го здание «Тагилбанка» с земельным участком на улице Ломоносова, 2а было продано в пять раз дешевле начальной цены — за 60,8 млн рублей. Это был последний крупный актив «Тагилбанка», выставленный на продажу. В российской банковской системе Тагилбанк занимал 409-е место.

Помимо должности в совете директоров банка, Алексей Чеканов известен тем, что является давним другом и соратником экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Их знакомство произошло в 1980-е годы, когда они вместе работали в «Тагилстрое».