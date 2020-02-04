Прокуратура Нижнего Тагила обжаловала решение суда об освобождении экс-главы ЦПЭ МВД Ингушетии из колонии

Прокуратура Нижнего Тагила опротестовала решение судьи Тагилстроевского районного суда города Юлии Гусевой, которая 31 января удовлетворила ходатайство экс-начальника Центра «Э» (Центра по противодействию экстремизму) МВД Ингушетии Тимура Хамхоева об освобождении из колонии, сообщила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

«Прокуратура в ходе рассмотрения в суде возражала против удовлетворения ходатайства подсудимого», — сообщила Канатова.

Хамхоев ходатайствовал о том, чтобы оставшуюся часть срока ему заменили принудительными работами. Суд это ходатайство удовлетворил, постановив удерживать с бывшего силовика в этот период 15% заработка в доход государства.

Напомним, бывший силовик был осуждён гарнизонным военным судом Нальчика в 2016 году — его признали виновным по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»), по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере»), пунктам «а», «б», «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий с применением насилия и оружия, повлекшее тяжкие последствия»), по части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение документов»). Бывшему полицейскому дали 7 лет колонии.

Отбывает свой срок Хамхоев в тагильской ИК-13 «Красная утка», предназначенной для осуждённых сотрудников силовых органов. В октябре Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал ему в УДО, после этого Хамхоев обжаловал это решение через Свердловский областной суд, где ему тоже отказали.